Parteciperà anche l’Italia Europa-Russia l’annuncio è appena arrivato | cosa succede

Un messaggio che arriva in un clima già carico di tensioni, dove ogni gesto, ogni decisione, può cambiare gli equilibri. L’Europa guarda verso Est, le alleanze si rafforzano e qualcosa di importante si muove proprio dall’Italia. Ma cosa sta succedendo davvero dietro le quinte delle grandi manovre internazionali? Negli ultimi giorni, le stanze del potere brulicano di incontri riservati e telefonate che corrono veloci tra capitali europee. Il tema sul tavolo è uno solo: garantire la sicurezza dei confini, dove il vento della crisi soffia forte e non conosce tregua. L’Italia, protagonista silenziosa ma determinata, si prepara a un passo che la rende ancora più centrale nel gioco delle alleanze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ucraina: l'Europa avanti con le sanzioni alla Russia finché c'é la guerra - La linea europea resta ferma: Mosca non ha alcuna intenzione di fermarsi, e l'unica strada è continuare ad alzare la pressione, anche con nuove sanzioni. ansa.it scrive

Tra l'Europa e la Russia, Trump sta con Mosca - Anche se per noi atlantici democratici è difficile accettare che il presidente americano sia consonante con lo zar ... Da huffingtonpost.it