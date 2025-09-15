Parteciperà anche l’Italia Europa-Russia l’annuncio è appena arrivato | cosa succede

Caffeinamagazine.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio che arriva in un clima già carico di tensioni, dove ogni gesto, ogni decisione, può cambiare gli equilibri. L’Europa guarda verso Est, le alleanze si rafforzano e qualcosa di importante si muove proprio dall’Italia. Ma cosa sta succedendo davvero dietro le quinte delle grandi manovre internazionali? Negli ultimi giorni, le stanze del potere brulicano di incontri riservati e telefonate che corrono veloci tra capitali europee. Il tema sul tavolo è uno solo: garantire la sicurezza dei confini, dove il vento della crisi soffia forte e non conosce tregua. L’Italia, protagonista silenziosa ma determinata, si prepara a un passo che la rende ancora più centrale nel gioco delle alleanze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parteciper - italia

Ucraina: l'Europa avanti con le sanzioni alla Russia finché c'é la guerra - La linea europea resta ferma: Mosca non ha alcuna intenzione di fermarsi, e l'unica strada è continuare ad alzare la pressione, anche con nuove sanzioni. ansa.it scrive

Tra l'Europa e la Russia, Trump sta con Mosca - Anche se per noi atlantici democratici è difficile accettare che il presidente americano sia consonante con lo zar ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Parteciper224 L8217italia Europa Russia