Parte dopo 20 anni di attesa il fondo per il ristoro degli azionisti Cirio e Parmalat e di chi ha comprato bond argentini

A vent’anni dall’approvazione della legge che lo istituiva, diventa operativo il fondo per il ristoro degli azionisti Cirio e Parmalat e dei sottoscrittori dei bond argentini. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2025, il meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 343, della legge 2662005 entra finalmente in vigore, con una dotazione di 204,5 milioni di euro provenienti dai conti correnti dormienti prescritti. Il ristoro coprirà il 50% del capitale investito, fino a un massimo di 20mila euro, al netto di eventuali somme già percepite. A gestire le domande da presentare esclusivamente online sarà Consap, che avrà 180 giorni per predisporre la piattaforma telematica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parte dopo 20 anni di attesa il fondo per il ristoro degli azionisti Cirio e Parmalat e di chi ha comprato bond argentini

