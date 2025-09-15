Parkinson e Alzheimer scoperta la proteina che previene la neurodegenerazione

Una scoperta che potenzialmente fa fare un passo avanti alla ricerca nella lotta contro malattie come Parkinson e Alzheimer. Si tratta una proteina capace di ripristinare le comunicazioni tra neuroni colpiti da malattie neurodegenerative come il Parkinson: si chiama PI31 e agisce riattivando la circolazione dei proteasomi, i ‘camion’ per la raccolta dei rifiuti della cellula, che rimuovono e riciclano i detriti proteici accumulati nelle sinapsi prima che formino aggregati tossici. Lo studio, condotto su moscerini della frutta e topi dai ricercatori della Rockefeller University di New York e pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas), apre nuovi scenari anche per il trattamento del declino cognitivo legato all’invecchiamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parkinson e Alzheimer, scoperta la proteina che previene la neurodegenerazione

