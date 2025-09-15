Parco Mercatello Celano Fi interroga il sindaco dopo l' addio di Fly Group

Interrogazione sul Parco del Mercatello. A presentarla il consigliere di Forza Italia Roberto Celano, che ha chiesto al sindaco Vincenzo Napoli spiegazioni dopo la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata dalla società Fly Group Srl, concessionaria della gestione del chiosco e delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno, una giornata speciale al Parco del Mercatello con "Caffè Alzheimer"

Rapina due minori nel parco Mercatello: arrestato dai carabinieri

Parco del Mercatello, vandalizzata una delle casette: la denuncia

«Dal Mercatello alle spiagge, a Salerno sarà una primavera urbanistica» - Tra programmazione della stagione estiva e restyling a spiagge e fronte- Lo riporta ilmattino.it

Salerno, il parco del Mercatello riapre dopo il restyling: «È totalmente rinnovato» - Il proverbio veste bene la primavera urbanistica che sta vivendo Salerno, dalla zona occidentale a quella orientale, nonostante i sacrifici e gli ostacoli che i cittadini ... Riporta ilmattino.it