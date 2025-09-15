Papa sugli abusi | Chiesa si inginocchia
19.33 Papa Leone XIV,nell'omelia della Messa del Giubileo della Consolazione, sugli abusi dice:"Oggi la Chiesa si inginocchia alle vittime. La violenza patita non può essere cancellata. Anche a voi che avete subito l'ingiustizia dell'abuso, Maria ripete oggi: Io sono tua Madre". A proposito di tutti i popoli schiacciati dalla guerra il Pontefice afferma:"La pace è possibile. I responsabili Nazioni ascoltino il grido di tanti bambini innocenti,per garantire loro un futuro che li protegga e li consoli". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: papa - abusi
Abusi su un bimbo di 11 anni, inchiesta sull’agente del cinema. Il papà: “Mio figlio è forte”
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Abusi: Papa a vescovi, siate fermi e decisi nell’affrontarli
Le parole di Papa Leone XIV sugli abusi del clero segnano un cambio di tono rispetto alla 'tolleranza zero' di Bergoglio - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #PapaLeoneXIV ai #vescovi: gli #abusi del #clero vanno affrontati #12settembre #Tv2000 #NEWS #Papa #Pope #PapaLeone #LeoneXIV #Vaticano @tg2000it - X Vai su X
Giubileo della Consolazione, Papa Leone alle vittime di abusi nel clero: La Chiesa si inginocchia; ++ Il Papa, 'abusi,oggi la Chiesa si inginocchia alle vittime' +; Giubileo della Consolazione, Papa Leone alle vittime di abusi del clero: 'La Chiesa si inginocchia'.
Abusi, Papa: “La Chiesa si inginocchia, imparare ad ascoltare ferite” - Papa Leone XIV ha guidato nella Basilica di San Pietro in Vaticano la veglia di preghiera organizzata nell'ambito del Giubileo della Consolazione. Scrive msn.com
Giubileo della Consolazione, Papa Leone alle vittime di abusi nel clero: "La Chiesa si inginocchia" - Forte appello del Santo Padre nell'omelia della Messa in occasione dell'appuntamento giubilare: "La violenza patita non può essere cancellata. Riporta msn.com