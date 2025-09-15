Paolo suicida a 15 anni a Latina come lo chiamavano a scuola | maestre e prof sotto accusa
Una tragedia privata, quella di Paolo suicida a soli 15 anni, che diventa un caso nazionale e una cortina di tornasole del degrado sociale e culturale che permea la scuola italiana, a ogni livello. "Nostro figlio è stato un perseguitato, abbiamo sempre denunciato tutto alla scuola. Ma siamo rimasti inascoltati. Era un bravo studente ma ultimamente diceva che la scuola non gli piaceva più". Lo sfogo, terribile, è di Simonetta La Marra, mamma del ragazzino, intervistata da Repubblica. Il 15enne giovedì mattina è stato ritrovato senza vita nella cameretta di casa in cui viveva insieme ai genitori a Santi Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
