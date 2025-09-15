Paolo morto suicida a 15 anni i messaggi nelle chat whatsApp | I bulli lo chiamavano Nino D' Angelo e Paoletta
Il Procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci ha disposto la trasmissione alla Procura dei Minori, degli atti sulla morte di Paolo, il ragazzo di 15 anni originario di Cassino e residente. 🔗 Leggi su Leggo.it
Morto Paolo Rovea, chi era l’ex primario di Torino precipitato in montagna davanti alla figlia e un amico
Paolo, morto suicida a 14 anni. «Tormentato dai bulli. E una maestra incitò gli alunni dicendo "rissa, rissa"» - X Vai su X
Paolo trovato morto a 15 anni, l'incubo del bullismo: la Procura apre una indagine - facebook.com Vai su Facebook
Paolo morto suicida a 15 anni, i messaggi nelle chat whatsApp: «I bulli lo chiamavano "Nino D'Angelo" e "Paoletta"» - Il Procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci ha disposto la trasmissione alla Procura dei Minori, degli atti sulla morte di Paolo, il ragazzo di 15 anni originario di Cassino e ... Secondo leggo.it
Ragazzo di 15 anni morto suicida, la lettera del fratello a Valditara: “Si è ucciso per colpa dei bulli" - Paolo, 15 anni, è morto suicida, era vittima di bullismo fin dalle scuole elementari. Lo riporta virgilio.it