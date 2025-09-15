Paolo Mendico suicida a 14 anni si indaga sulla scuola ma la preside si difende | Nessuna segnalazione dai genitori
Sulla bara bianca di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosa e Damiano che si è tolto la vita il giorno prima di iniziare la seconda superiore, c’era la sua foto con la chitarra a tracolla. «Noi non abbiamo fatto niente », continuano a ripetersi molti compagni di classe e coetanei del ragazzo dopo che, nelle ultime ore, l’Itis “Pacinotti” è stato colto dalla bufera mediatica per presunti casi di bullismo mai monitorati a fondo. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha telefonato ai genitori dello studente: « È stato gentilissimo. Ci ha rassicurato su quanto si sta facendo per fare chiarezza sulla vicenda di Paolo», ha detto al Corriere il padre del ragazzo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: paolo - mendico
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole
L’ignoranza genera mostri. Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - X Vai su X
Ivan Roberto Mendico scrive alla presidente del Consiglio e al ministro Valditara dopo il gesto estremo di Paolo che aveva 14 anni: “Chiedo giustizia e tutela per i giovani, serve una cultura della prevenzione” - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione; Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole; Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l'accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente.
I genitori del Paolo, 14 anni, bullizzato e suicida: "Lo chiamavano Paoletta, era perseguitato, la scuola sapeva e non ha agito" - Mamma Simonetta e papà Giuseppe chiedono "che nostro figlio non finisca nel ... Da huffingtonpost.it
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - I genitori: "Abbiamo denunciato ma la scuola non ha fatto niente" ... Scrive ilfattoquotidiano.it