Paolo Mendico suicida a 14 anni si indaga sulla scuola ma la preside si difende | Nessuna segnalazione dai genitori

Sulla bara bianca di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosa e Damiano che si è tolto la vita il giorno prima di iniziare la seconda superiore, c'era la sua foto con la chitarra a tracolla. «Noi non abbiamo fatto niente », continuano a ripetersi molti compagni di classe e coetanei del ragazzo dopo che, nelle ultime ore, l'Itis "Pacinotti" è stato colto dalla bufera mediatica per presunti casi di bullismo mai monitorati a fondo. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha telefonato ai genitori dello studente: « È stato gentilissimo. Ci ha rassicurato su quanto si sta facendo per fare chiarezza sulla vicenda di Paolo», ha detto al Corriere il padre del ragazzo.