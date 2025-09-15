Paolo Mendico morto suicida a 15 anni verifiche su scuola e compagni dopo l' accusa del fratello | l' indagine

La procura dei minori ha aperto un'inchiesta sulla morte di Paolo Mendico, il 15enne che si è suicidato prima del ritorno a scuola.

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole

L'ignoranza genera mostri. Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: "Subiva bullismo. La scuola sapeva"

Ivan Roberto Mendico scrive alla presidente del Consiglio e al ministro Valditara dopo il gesto estremo di Paolo che aveva 14 anni: "Chiedo giustizia e tutela per i giovani, serve una cultura della prevenzione"

Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole; Paolo Mendico, il suicidio del 15enne ha sconvolto gli alunni: «Non abbiamo fatto niente». Ispezione ministeriale a scuola; Paolo suicida a 14 anni perché "vittima di bullismo", Valditara telefona ai genitori. Partite le ispezioni a scuola.

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: "Subiva bullismo. La scuola sapeva" - I genitori: "Abbiamo denunciato ma la scuola non ha fatto niente"

Paolo morto suicida a 15 anni, i messaggi nelle chat whatsApp: «I bulli lo chiamavano "Nino D'Angelo" e "Paoletta"» - Il Procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci ha disposto la trasmissione alla Procura dei Minori, degli atti sulla morte di Paolo, il ragazzo di 15 anni originario di Cassino