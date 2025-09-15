Il ragazzo si è tolto la vita a 15 anni a Santi Cosma e Damiano, la Procura indaga per istigazione al suicidio. Aveva solo 15 anni Paolo Mendico, il ragazzo di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che si è tolto la vita pochi giorni fa. Una morte che ha gettato nello sconforto la famiglia, la scuola e l’intera comunità. Secondo i genitori, Paolo era da tempo vittima di bullismo e derisioni: i compagni lo prendevano in giro per i capelli biondi, prima molto lunghi, chiamandolo “Paoletta” e “Nino D’Angelo”. Offese e soprannomi che, con il passare degli anni, sarebbero diventati un peso insostenibile per il giovane con la passione per la musica e che suonava batteria e chitarra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Paoletta’ e ‘Nino D’Angelo’: le prese in giro che hanno spezzato la vita di Paolo, il dolore del cantautore