‘Paoletta’ e ‘Nino D’Angelo’ | le prese in giro che hanno spezzato la vita di Paolo il dolore del cantautore

Il ragazzo si è tolto la vita a 15 anni a Santi Cosma e Damiano, la Procura indaga per istigazione al suicidio. Aveva solo 15 anni Paolo Mendico, il ragazzo di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che si è tolto la vita pochi giorni fa. Una morte che ha gettato nello sconforto la famiglia, la scuola e l’intera comunità. Secondo i genitori, Paolo era da tempo vittima di bullismo e derisioni: i compagni lo prendevano in giro per i capelli biondi, prima molto lunghi, chiamandolo “Paoletta” e “Nino D’Angelo”. Offese e soprannomi che, con il passare degli anni, sarebbero diventati un peso insostenibile per il giovane con la passione per la musica e che suonava batteria e chitarra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Suicida a 15 anni, i genitori di Paolo: «Lo chiamavano Paoletta o Nino D'Angelo, la scuola non ha fatto nulla».. Alcune volte gli insegnanti non prendono in considerazione i campanelli di allarme..