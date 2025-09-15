Palio della Balestra 2025 vince ancora Sansepolcro con Marco Tontini
Un’edizione delle Feste del Palio all'insegna di tradizione, cultura e grande partecipazione. Sansepolcro ha vissuto giorni intensi e indimenticabili con le Feste del Palio 2025, precedute da un avvincente appuntamento del Berta Musica Festival e culminate ieri, domenica 14 settembre, con il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Edizione storica per il Palio della Balestra, disputato oggi per la 50esima volta. A trionfare in Piazza Torre di Berta è stato il nostro orafo Marco Tontini (al suo primo successo) che nella giornata di ieri avevamo celebrato per la realizzazione delle tre freccet
Il 14 settembre Sansepolcro torna indietro nel tempo per il tradizionale Palio della Balestra®: un'affascinante rievocazione storica dalle origini antichissime.
Palio della Balestra 2025, vince ancora Sansepolcro con Marco Tontini - La manifestazione si è disputata ieri, domenica 14 settembre, con più di 100 balestrieri che hanno preso parte alla competizione ... Lo riporta arezzonotizie.it
Balestra, Sansepolcro vince tutto nella sfida con Gubbio. Tontini in trionfo. Papa Leone XIV invia messaggio: "Amicizia e speranza" - Esulta Marco Tontini, alla sua prima vittoria nel Palio, chiamato sui banchi di tiro alla prima tornata; segue la verretta di Loren ... Come scrive corrierediarezzo.it