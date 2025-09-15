Palio della Balestra 2025 vince ancora Sansepolcro con Marco Tontini

Un’edizione delle Feste del Palio all'insegna di tradizione, cultura e grande partecipazione. Sansepolcro ha vissuto giorni intensi e indimenticabili con le Feste del Palio 2025, precedute da un avvincente appuntamento del Berta Musica Festival e culminate ieri, domenica 14 settembre, con il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Palio della Balestra 2025, vince ancora Sansepolcro con Marco Tontini - La manifestazione si è disputata ieri, domenica 14 settembre, con più di 100 balestrieri che hanno preso parte alla competizione ... Lo riporta arezzonotizie.it

palio balestra 2025 vinceBalestra, Sansepolcro vince tutto nella sfida con Gubbio. Tontini in trionfo. Papa Leone XIV invia messaggio: "Amicizia e speranza" - Esulta Marco Tontini, alla sua prima vittoria nel Palio, chiamato sui banchi di tiro alla prima tornata; segue la verretta di Loren ... Come scrive corrierediarezzo.it

