Palermo Stefano Gaglio ucciso a colpi di pistola davanti a una farmacia | cosa sappiamo su killer e movente

Il 39enne lavorava come magazziniere, esclusa la pista mafiosa: il possibile litigio con un cliente. Palermo si risveglia sotto choc dopo l’ omicidio di Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore. L’uomo è stato freddato nella mattinata di lunedì 15 settembre in piazza Principe di Camporeale, a pochi passi dal suo posto di lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il killer lo avrebbe atteso, esplodendo almeno quattro colpi di pistola mentre Gaglio stava parcheggiando lo scooter. Colpito a distanza ravvicinata, l’uomo è crollato a terra davanti ai passanti. L’omicidio in pieno centro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

