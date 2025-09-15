Palermo Stefano Gaglio ucciso a colpi di pistola davanti a una farmacia | cosa sappiamo su killer e movente
Il 39enne lavorava come magazziniere, esclusa la pista mafiosa: il possibile litigio con un cliente. Palermo si risveglia sotto choc dopo l’ omicidio di Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore. L’uomo è stato freddato nella mattinata di lunedì 15 settembre in piazza Principe di Camporeale, a pochi passi dal suo posto di lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il killer lo avrebbe atteso, esplodendo almeno quattro colpi di pistola mentre Gaglio stava parcheggiando lo scooter. Colpito a distanza ravvicinata, l’uomo è crollato a terra davanti ai passanti. L’omicidio in pieno centro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: palermo - stefano
“Dall’iperrealismo alla pittura non condizionata”: le opere di Stefano Zangara nella Cappella dell’Incoronata di Palermo
Omicidio di Stefano Gaglio a Palermo, ucciso nella farmacia Sacro Cuore dove lavorava come magazziniere
Omicidio di Stefano Gaglio a Palermo in farmacia, 39enne colpito alla schiena: le immagini dopo l'esecuzione
#Palermo Omicidio in una farmacia, ucciso un dipendente. Stefano Gaglio, magazziniere di 39 anni, è stato raggiunto da quattro colpi di pistola attorno alle 9 del mattino, dopo aver parcheggiato lo scooter con cui era arrivato, in Piazza Principe Camporeale. - facebook.com Vai su Facebook
Palermo piange Stefano Gaglio, 39 anni: ucciso a colpi di pistola davanti alla farmacia dove lavorava - Stefano Gaglio, 39 anni, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla farmacia dove lavorava tra i quartieri Noce e Zisa nel capoluogo siciliano ... Da fanpage.it
Omicidio a Palermo, magazziniere ucciso in una sparatoria nella farmacia in cui lavorava - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio a Palermo, magazziniere ucciso in una sparatoria nella farmacia in cui lavorava ... Riporta tg24.sky.it