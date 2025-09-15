Palermo C5 il derby si tinge di rosanero | Palermo Futsal travolto 7-0
Inizia nel migliore dei modi il campionato del Palermo Calcio a5. La squadra guidata da coach Rizzo, infatti, si aggiudica il derby contro i cugini del Palermo Futsal Club imponendosi, in trasferta, con un perentorio 7-0. A firmare il successo dei rosanero le doppiette di Orlando e Anania e le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - derby
Serie C1, ko all’esordio per il Palermo futsal club: ad aggiudicarsi il derby è il Palermo calcio a 5
ASD Palermo Calcio A5. . Roberto Marino nel post-partita commenta la prestazione del Palermo C5 nella vittoria nel Derby contro il Palermo Futsal Club? #forzapalermocalcioa5 #rosaneroquellovero #siamoaquile #lasquadradellacittà #rosaneroalè - facebook.com Vai su Facebook
?#Adzic, l'amore per #Zidane e quel no al #Palermo: ecco chi è il marcatore più giovane del derby d'Italia - X Vai su X
Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: 89ers battuti 2-0; Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: 89ers travolti 4-1; Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: Palermo Futsal travolto 7-0.
Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: Palermo Futsal travolto 7-0 - La squadra guidata da coach Rizzo, infatti, si aggiudica il derby contro i cugini del Palermo Futsal Club imponendosi, in trasferta, c ... Come scrive palermotoday.it
Palermo Futsal Club ko all’esordio in Serie C1: derby al Palermo C5 - La prima storica partita nel campionato di Serie C1 vede affrontarsi il Palermo Futsal Club e i “cugini” del Palermo Calcio a 5, guidati dal presidente Salvo Messeri. Scrive livesicilia.it