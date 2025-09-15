Palermo C5 il derby si tinge di rosanero | Palermo Futsal travolto 7-0

Palermotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia nel migliore dei modi il campionato del Palermo Calcio a5. La squadra guidata da coach Rizzo, infatti, si aggiudica il derby contro i cugini del Palermo Futsal Club imponendosi, in trasferta, con un perentorio 7-0. A firmare il successo dei rosanero le doppiette di Orlando e Anania e le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

