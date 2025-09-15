Pagamenti Pa a 30 giorni svolta reale ma la burocrazia frena ancora
Per le aziende che collaborano con la Pubblica amministrazione, l’obbligo di saldare le fatture entro 30 giorni ha rovesciato consuetudini radicate, migliorando la liquidità ma lasciando aperti varchi di lentezza burocratica che continuano a ostacolare i flussi. Un salto epocale Il giudizio di Massimo Colucciello, fondatore e amministratore di Pa Advice, è netto: l’introduzione del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: pagamenti - giorni
Pubbliche amministrazioni: pagamenti commerciali sotto i 30 giorni, debito in calo di 8 miliardi. Tutti i dati
Bollette AMAP pazze, annullate quelle stimate, pagamenti spostati di 30 giorni
proseguono in questi giorni moltissimi pagamenti INPS relativi al mese di settembre 2025. Resta sempre aggiornato con insindacabili.it Vai su Facebook
Pagamenti PA più veloci, fatture saldate sotto i 30 giorni; Tempo di pagamento PA: fatture saldate in meno di 30 giorni; Pagamenti PA delle fatture: obbligo in 30 giorni.
Pa, Colucciello (Pa Advice): "Pagamento entro 30 giorni funziona ma ancora lungaggini, ecco perché" - Così in un'intervista all'Adnkronos Massimo Colucciello, fondatore e Ceo di Pa Advice. Segnala adnkronos.com
Pa, pagamenti in 30 giorni: le fatture andranno saldate in un mese. Entro marzo 2025 dovranno mettersi tutti in regola - L’ennesimo, per provare a fare in modo che tutte le amministrazioni pubbliche, da quelle centrali fino agli enti locali, paghino entro il termine dei 30 giorni le fatture ricevute dai ... Si legge su ilmessaggero.it