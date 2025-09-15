Pace at work la carovana Acli a Borgo Ferrovia tra cultura e diritti  

Tempo di lettura: 4 minuti “Peace at Work. L’Italia del lavoro costruisce la pace”, la carovana organizzata dalle Acli nazionali – da Palermo a Strasburgo – farà tappa nel capoluogo irpino nel quartiere di Borgo Ferrovia, mercoledì 17 settembre. Un pomeriggio di solidarietà e consapevolezza con diverse iniziative dalle 17.00 alle 22.00 Costruire la pace consolidando i diritti del lavoro e della tutela sociale. È questo l’impulso di “ Peace at Work. L’Italia del lavoro costruisce la pace ”, la carovana itinerante organizzata dalle Acli nazionali che farà tappa ad Avellino, nel quartiere di Borgo Ferrovia, mercoledì 17 settembre a partire dalle ore 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

