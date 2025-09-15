Osservatorio Provinciale sullo Stato della Provincia | nuova tappa

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il percorso dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, l’iniziativa voluta dal Prefetto di Avellino per raccogliere istanze, bisogni e aspettative delle comunità locali. Domani, martedì 16 settembre alle ore 17.30, il nuovo incontro avrà luogo presso il Teatro Comunale di Venticano, dove saranno protagoniste le realtà d i Montefusco, Montemiletto, Pietradefusi, Santa Paolina, Torre Le Nocelle e Venticano. A guidare i lavori sarà il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che sarà accompagnata dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. L’appuntamento si propone come un momento di dialogo diretto con i cittadini e le amministrazioni, con l’obiettivo di affrontare le questioni più sentite sul piano della sicurezza, della legalità e della convivenza civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

