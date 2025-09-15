Ospedale Livorno Radiologia interventistica | quintuplicata l' attività in meno di dieci anni

Livornotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reparto di Radiologia interventistica dell’ospedale di Livorno, diretto dal dottor Roberto Arpesani, ha registrato in meno di dieci anni un incremento della propria attività, passando dai circa 300 pazienti trattati nel 2016 agli oltre 1.600 del 2024. Un risultato che testimonia non solo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

ospedale - livorno

