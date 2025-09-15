Orrore in Abruzzo | dodicenne abusata e filmata video diffusi tra chat

L'Aquila - Abusi subiti per mesi da una dodicenne, indagati un coetaneo e un diciottenne: indagini dei carabinieri, dispositivi sequestrati, città e istituzioni sconvolte. La comunità di Sulmona è stata travolta da una vicenda di violenza sessuale e ricatti che ha avuto come vittima una ragazzina di dodici anni. Per mesi due giovani, un diciottenne e un coetaneo della vittima, l’avrebbero costretta a subire abusi, ripresi con smartphone e successivamente diffusi attraverso gruppi WhatsApp, generando un’ondata di umiliazione e paura. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il più piccolo avrebbe agito da intermediario, convincendo la ragazza a seguirlo nelle abitazioni dove poi avvenivano le violenze. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

