Orlando | Penso che Milan e Juventus siano le uniche che possono dar fastidio

Durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore del Milan, Massimo Orlando, ha parlato della lotta scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orlando: “Penso che Milan e Juventus siano le uniche che possono dar fastidio”

In questa notizia si parla di: orlando - penso

Orlando su Ederson: «Grandissimo giocatore, ma diverso da Calha. Ecco cosa penso»

Radio Cernusco Stereo. . Fabio Villa intervista a Orlando Mario e Federica Caiazzo del Centro Olistica Sweetness Prima Parte Vai su Facebook

Orlando: “Penso che Milan e Juventus siano le uniche che possono dar fastidio”; Massimo Orlando: Nicolussi Caviglia è un rimpianto della Juventus. Lo prenderei; Massimo Orlando: Mi stupisce Allegri che ora vuole Vlahovic quando alla Juve...

Massimo Orlando: "La Juve sta crescendo. Inter, vedo uno spogliatoio triste" - A parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Scrive tuttomercatoweb.com

Massimo Orlando: 'Con la Juve l'Inter non meritava minimamente di perdere' - L'ex calciatore ha aggiunto: 'La Juve ha segnato solo su episodi mentre l'Inter ha avuto il pallino del gioco' ... Riporta it.blastingnews.com