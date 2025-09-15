Orfani e con traumi da esplosione corsa contro il tempo per portare a Roma due bambini di Gaza

Hanno perso i genitori e il fratello minore, di cinque mesi, in un bombardamento e sono in condizioni di salute precarie, visto che i trattamenti medici si sono interrotti dopo l’evacuazione dell’ospedale di Medici senza frontiere, in cui erano ricoverati.Tra le tante storie di sofferenza che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

