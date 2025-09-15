Operazione Sentinella dell’Est anche l’Italia si unirà alla Nato contro il nemico inesistente russo pronto schieramento di 2mila unità militari

Ilgiornaleditalia.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contributo italiano non si limiterà ai due Eurofighter: attualmente sono già schierati sul fronte est una batteria Samp-T di artiglieria antimissile, quattro caccia F-35 e un velivolo di sorveglianza radar, recentemente coinvolto nell’incidente dello sconfinamento di droni russi in territorio pol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

operazione sentinella dell8217est anche l8217italia si unir224 alla nato contro il nemico inesistente russo pronto schieramento di 2mila unit224 militari

© Ilgiornaleditalia.it - Operazione Sentinella dell’Est, anche l’Italia si unirà alla Nato contro il “nemico inesistente” russo, pronto schieramento di 2mila unità militari

In questa notizia si parla di: sentinella - italia

Nato, l’Italia valuta la partecipazione all’operazione Sentinella Orientale: nuovi caccia e ulteriori investimenti su difesa e sorveglianza aerea

Mosca: «Nato in guerra contro di noi». Trump: «Putin-Zelensky, insondabile odio» | Italia, ok a operazione Sentinella con 2 caccia

Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco". Mosca: "La Nato è in guerra contro di noi" | Italia, ok a operazione Sentinella con 2 caccia

Cerca Video su questo argomento: Operazione Sentinella Dell8217est L8217italia