Olympiakos-Pafos FC Champions League 17-09-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Quella tra Olympiakos e Pafos è una delle sfide più affascinanti e particolari di questa prima giornata di Champions League. Al Karaiskakis Stadium del Pireo i greci vogliono un inizio positivo per provare a rincorrere una qualificazione difficile ma non impossibile. La formazione allenata dal tecnico ex Siviglia José Luis Mendilibar ha iniziato molto bene . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: olympiakos - pafos
Olympiakos-Pafos, prima giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Pafos Bayern Chelsea Villarreal Juventus Slavia Praga Olympiakos Monaco Kairat - X Vai su X
Juventus 2025/2026 group stage draw: Borussia Dortmund ? Real Madrid Benfica ? Villarreal Sporting Lisbon ? Bodo Glimt Pafos ? Monaco - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Olympiacos-Pafos 17 Settembre: la sorpresa cipriota al Pireo - Pafos FC, scontro inaugurale della Champions League 2025/26, mercoledì 17 settembre alle 18:45: entrambe le squadre pronte a sorprendere al Karais ... Secondo bottadiculo.it
Probabili formazioni Olympiakos Pafos - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Riporta corrieredellosport.it