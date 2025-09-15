Oltre 300 licenziamenti è drammatico | così Shein ha chiuso uno stabilimento che aveva in provincia di Pavia

La società Fiege Logistics, che gestisce per conto di Shein le attività in Italia, ha annunciato la chiusura del polo logistico di Stradella (Pavia) che porterà al licenziamento di 311 dipendenti a tempo indeterminato. Sergio Antonini, segretario generale della Filt CGIL Pavia, ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari per i lavoratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

