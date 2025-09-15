Offside Football Film Festival 2025 | grande attesa per l’ottava edizione
Milano si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di calcio e cultura sportiva: l’ Offside Football Film Festival 2025. Dal 9 al 12 ottobre, in diverse location della città, si terrà l’ottava edizione del prestigioso Film Festival internazionale interamente riservato al mondo del pallone. Un evento imperdibile, ricco di ospiti illustri, proiezioni esclusive, talk e momenti di approfondimento che celebrano la passione calcistica in tutte le sue forme. Lo avevamo già anticipato di recente. Il countdown è ufficialmente iniziato. Si scalda la macchina organizzativa e il portale ufficiale (attualmente in aggiornamento) sarà il punto di riferimento per scoprire il programma completo e i vari ospiti. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
In questa notizia si parla di: offside - football
