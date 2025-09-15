Oddio sta sprofondando Choc in strada camion finisce nella voragine
Ha fatto rapidamente il giro del mondo il filmato girato nel quartiere, dove un camion refrigerato destinato al trasporto di bibite è stato inghiottito da una voragine apertasi improvvisamente sull’asfalto. Le immagini, caricate in rete da alcuni residenti, mostrano l’impatto spettacolare: il mezzo pesante che scivola all’indietro e finisce intrappolato nella cavità, mentre passanti e curiosi assistono increduli alla scena. Nei primi minuti si è temuto il peggio per l’autista, rimasto bloccato all’interno della cabina di guida, rovesciata e sospesa nel vuoto. L’uomo è riuscito a resistere fino all’arrivo dei soccorsi, che lo hanno estratto senza che riportasse lesioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: oddio - sprofondando
Oddio, sta sprofondando. Choc in strada, camion finisce nella voragine: è successo tutto in pochi attimi (VIDEO).