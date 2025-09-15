Nuovo raid USa contro i narcos venezuelani | l' annuncio di Trump

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco in acque internazionali contro un’imbarcazione proveniente dal Venezuela, sospettata di trasportare narcotici diretti verso il territorio americano. A darne notizia è stato Donald Trump tramite il suo social Truth, definendo l’operazione “ il secondo colpo contro il cartello della droga venezuelano ”. Secondo quanto dichiarato dal presidente, l’attacco si è verificato mentre alcuni narcotrafficanti confermati dal Venezuela si trovavano in acque internazionali, trasportando sostanze stupefacenti illegali destinate agli Stati Uniti, che lui ha definito una “ arma mortale che avvelena gli americani ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo raid USa contro i narcos venezuelani: l'annuncio di Trump

