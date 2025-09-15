Nuovo fascicolo sanitario elettronico | conterrà anche gli esami fatti nelle strutture private

Bologna, 15 settembre 2025 – Potenziamento delle infrastrutture digitali e accesso più rapido ai dati. Sono le principali novità del fascicolo sanitario elettronico 2.0 emerse nel corso dell'informativa dell'assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi nel corso della commissione Politiche per la salute e politiche sociali presieduta da Gian Carlo Muzzarelli. Più informazioni: entrano anche i privati. Grazie al nuovo fascicolo, che sarà attivo entro il 2026, il quale aumenterà la qualità e il numero delle informazioni cliniche utilizzate anche per la ricerca medica a partire dalla capacità di diagnosi e cura dei singoli assistiti, migliorando quindi la programmazione in sanità, anche le strutture private dovranno alimentare il fascicolo, specie riguardo alla prevenzione (a partire dalle profilassi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

