Nuovo corso gratuito di inglese avanzato | 20 lezioni su commercio e turismo
OSTUNI - Il Distretto urbano del commercio "Città Bianca" di Ostuni, in collaborazione con l'amministrazione comunale, inaugura un corso gratuito di inglese commerciale di secondo livello, destinato agli operatori economici locali, per potenziare l'attrattività turistica del territorio. Un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
