Nuovi negozi di alimentari nei piccoli Comuni e nelle frazioni cercansi

Al via domani, martedì 16 settembre alle ore 10, il bando promosso da Regione Lombardia per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei piccoli Comuni e nelle frazioni, laddove ne siano sprovvisti. La misura, voluta dall'assessore allo Sviluppo economico Guido.

Al via il bando per incentivare l'apertura di negozi di alimentari in piccoli centri e frazioni - Al via domani, martedì 16 settembre alle ore 10, il bando promosso da Regione Lombardia per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei piccoli Comuni e nelle Frazioni ...

Zamperini: bando regionale per l'apertura di negozi nei piccoli comuni - ''Con questa misura Regione Lombardia dimostra di essere vicina ai cittadini e ai territori più fragili, sostenendo la ...