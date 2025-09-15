Nuovi locali dedicati e percorsi per pazienti con disabilità al Gom | ecco il progetto Tobia-Dama

Reggiotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il mese di inaugurazioni al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, che questa mattina ha presentato alle associazioni di volontariato e alla stampa il progetto Tobia-Dama, ovvero la creazione di locali dedicati e percorsi personalizzati per pazienti con disabilità cognitiva e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - locali

Esplosione e crollo a via Foria, A Figlia d''o Marenaro: "Danni gravi ai nuovi locali del nostro ristorante"

La chiamavano stand up comedy: chi sono i nuovi comici che riempiono i locali di Palermo

Nuovi locali per la mensa di Santo Stefano extra moenia: l’aiuto dei club service pisani

nuovi locali dedicati percorsiRientro scolastico 2025: nuovi percorsi e benessere a scuola - Dal gennaio 2026, il Collegio Charles III adotterà una divisa standardizzata, simbolo di uguaglianza, appartenenza e rispetto dell’istituzione. Da montecarlonews.it

nuovi locali dedicati percorsi"Nuovi percorsi ciclabili per la città" - La mobilità sostenibile è il tema al centro dell’atto approvato dalla giunta comunale, che ha dato il via libera ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Locali Dedicati Percorsi