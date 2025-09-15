Notte dell’orrore nella villa abbandonata di Merone | machete botte e tentata violenza sessuale

Una notte da film dell’orrore, tra degrado e violenza, quella passata in una villa disabitata di via Dante a Merone.Quattro persone, tra tossicodipendenza e precedenti, hanno trasformato la grande casa vuota in un vero e proprio scenario da “crack house”.I protagonisti della vicenda: coinvolta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

