La Federcalcio norvegese (NFF) ha annunciato un'iniziativa di grande impatto umanitario: l'intero incasso della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Israele, in programma l'11 ottobre all'Ullevaal Stadion di Oslo, sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

Norvegia-Israele, incasso devoluto a Medici Senza Frontiere per Gaza: l'impegno della Federcalcio norvegese. Klaveness: «Non possiamo ignorare le sofferenze». Un gruppo anonimo dona 260mila euro extra