Non siamo pronti a nessun attacco La verità di Guido Crosetto
"Non siamo pronti né a un attacco russo né a un attacco di un'altra nazione. Lo dico da più tempo. La gente non vuole sentire parlare di necessità di difesa ma io penso che il mio compito sia quello di mettere questo Paese nelle condizioni di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci. Non dico Putin, dico chiunque. Adesso non lo siamo perché non abbiamo più investito in difesa negli ultimi 20 anni. Quindi 20 anni non si recuperano in un anno, in due anni, tanto più con i ritmi di produzione che ci sono adesso". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: siamo - pronti
Dazi Usa, Von der Leyen: Vogliamo un accordo ma siamo pronti a qualsiasi eventualità – Il video
Malori all’asilo:: "Siamo pronti al risarcimento"
Bagnoli, la rabbia degli abitanti di Borgo Coroglio: “Siamo pronti a fermare le ruspe sugli espropri”
Il ministro della Difesa Crosetto: «Non siamo pronti ad attacco russo» - facebook.com Vai su Facebook
#VIDEO SIAMO PRONTI AD ACCENDERE IL TALENTO - #XF2025 dall'11 Settembre su @SkyItalia e @NOWTV_It ! https://digital-news.it/video/sky/1113/siamo-pronti-ad-accendere-il-talento-xf2025-dall-11-settembre-su-sky-e-now… #XF2025 @XFactor_ - X Vai su X
Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco russo né di altri" - 'Penso che il mio compito sia quello di mettere questo Paese in condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci' ... Secondo msn.com
Crosetto: "L'Italia non è pronta a un attacco, né di Putin né di altri" - Il ministro ha affermato che a pesare sono stati i mancati investimenti in difesa degli ultimi vent'anni. today.it scrive