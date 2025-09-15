Non ho paura di niente è il nuovo album di Fabrizio Moro
Fabrizio Moro Il 14 novembre esce “Non ho paura di niente” (BMG), il nuovo album di Fabrizio Moro che torna sulle scene, a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, con il 10° album in studio della sua carriera contenente 9 nuovi brani caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. “Non ho paura di niente” sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta. Da oggi, lunedì 15 settembre, l’album è disponibile in pre-order. In esclusiva sullo store ufficiale BMG è possibile pre-ordinare, entro il 30 settembre, il Bundle che contiene la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: paura - nuovo
Paura al Tour de France, Johannessen collassa e viene trasportato via con l’ossigeno. Oggi è di nuovo in corsa
Campi Flegrei, nuovo forte terremoto di magnitudo 4.6, scuole evacuate e paura tra i cittadini. Avvertito anche a Napoli
Ardea, nuovo incendio nella discarica di via Pisa: paura per i residenti
All’inizio aveva paura di fallire di nuovo. Oggi dice: “Se non mi alleno, ne sento la necessità”. Questa è Jessica: un anno di cambiamento vero. Ha trovato ciò che le mancava: guida, metodo, continuità. Nutrizione e allenamento su misura, meno stress, energia - facebook.com Vai su Facebook
Littizzetto: «Mi piacerebbe un nuovo amore ma non arriva. Forse hanno paura di me. Ma io sono una cretina qualsiasi» - X Vai su X
Fabrizio Moro, il 14 novembre esce il nuovo album di inediti - Il 14 novembre esce Non ho paura di niente (Bmg), il nuovo album di Fabrizio Moro, che torna sulle scene a due anni e mezzo dall'ultimo progetto discografico. Da ansa.it
“Non ho paura di niente” è il nuovo album di Fabrizio Moro - (askanews) – Il 14 novembre esce “Non ho paura di niente” (BMG), il nuovo album di Fabrizio Moro che torna sulle scene, a due anni e mezzo dall’ultimo progetto ... Lo riporta quotidianodelsud.it