Non ho paura di niente è il nuovo album di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro Il 14 novembre esce “Non ho paura di niente” (BMG), il nuovo album di Fabrizio Moro che torna sulle scene, a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, con il 10° album in studio della sua carriera contenente 9 nuovi brani caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.  “Non ho paura di niente” sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta. Da oggi, lunedì 15 settembre, l’album è disponibile in pre-order. In esclusiva sullo store ufficiale BMG è possibile pre-ordinare, entro il 30 settembre, il Bundle che contiene la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

