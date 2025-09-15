Noemi a Monte Sant' Angelo per la festa di San Michele Arcangelo

Foggiatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 settembre a Monte SantAngelo per celebrare San Michele Arcangelo, arriva Noemi con il suo “Nostalgia Summer tour”. L’appuntamento è alle 22 in piazza Giovanni Paolo II. Lo spettacolo è gratuito.Noemi. Partecipa alla seconda edizione di X Factor dove emerge per la sua voce grintosa e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: noemi - monte

OSPITE Noemi super ospite della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo: il 30 settembre nella Città dei due Siti UNESCO - Sarà Noemi, una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana, la super ospite dell’edizione 2025 ... Riporta statoquotidiano.it

noemi monte sant angeloArriva la conferma ufficiale: Noemi alla Festa Patronale di Monte Sant’Angelo - Arriva la conferma ufficiale: Noemi alla Festa Patronale di Monte Sant'Angelo UFFICIALE: NOEMI È L’OSPITE DELLA FESTA PATRONALE A MONTE SANT’ANGELO Il 30 ... Secondo ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Noemi Monte Sant Angelo