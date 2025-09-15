No sui 50 euro non c’è il Demonio | Bce costretta a rassicurare i bulgari

(Adnkronos) – Il giorno dopo in cui migliaia di persone, a Sofia e in altre città, sono scese in piazza per domandare le dimissioni del governo e contestare l'introduzione dell'euro, a partire dal prossimo primo gennaio, la Bce è dovuta intervenire per rassicurare i bulgari su una questione di ben altro spessore. Infatti, anche sull'onda . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it