Niente rifinitura prima di Juve-Borussia | salta l’esordio in Champions

Alla vigilia della prima gara della competizione tra bianconeri e tedeschi c’è un’assenza nella rifinitura La vittoria conquistata in casa contro l’ Inter ha permesso alla Juventus di restare a punteggio pieno in campionato. Ora però la formazione bianconera è chiamata a confermarsi anche in Champions League. Gli uomini di Tudor esordiranno ospitando il Borussia Dortmund in quella che sarà la prima delle otto partite in programma nella League Phase. Juventus-Borussia Dortmund: Gross assente nella rifinitura (LaPresse) – Calciomercato.it Una partenza non semplice per i bianconeri, in una gara che conserva certamente un fascino particolare, visti i ricordi non positivi che rievoca l’avversario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

