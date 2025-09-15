Nico Paz fa una giocata da fuoriclasse si gira su se stesso e segna un gol fantastico | è un'opera d'arte

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz fa una giocata da fuoriclasse, si gira su se stesso e segna un gol fantastico al Genoa: la giocata del numero 10 del Como è un'opera d'arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nico - giocata

Nico Paz fa una giocata da fuoriclasse, si gira su se stesso e fa un gol fantastico: è un'opera d'arte; Da Nico Paz e Soulé a Yildiz e Sucic, i talenti under 25 della Serie A. I baby incantano ma gli italiani sono pochi; Cassano pazzo di Nico Paz: “È un campione, altro che Dybala o Yildiz! Mi ricorda…”.

nico paz fa giocataNico Paz fa una giocata da fuoriclasse, si gira su se stesso e fa un gol fantastico: è un’opera d’arte - Nico Paz fa una giocata da fuoriclasse, si gira su se stesso e segna un gol fantastico al Genoa: la giocata del numero 10 del Como è un'opera d'arte ... Riporta fanpage.it

nico paz fa giocataQuesto Nico Paz è illegale: saetta imprendibile e Como avanti 1-0 sul Genoa - Fa tutto Nico Paz, il Como passa avanti con una prodezza del diez argentino. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Nico Paz Fa Giocata