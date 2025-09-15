Netanyahu evoca la guerra in Iraq Ma per Gerusalemme Gaza City sarà molto più dura  

Ilfoglio.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel momento in cui è iniziata questa guerra, il secondo giorno, ho detto che avremmo cambiato il volto del medio oriente”. Il primo ministro israeliano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

netanyahu evoca la guerra in iraq ma per gerusalemme gaza city sar224 molto pi249 dura 160

© Ilfoglio.it - Netanyahu evoca la guerra in Iraq. Ma per Gerusalemme Gaza City sarà molto più dura  

In questa notizia si parla di: netanyahu - evoca

Netanyahu evoca la guerra in Iraq. Ma per Gerusalemme Gaza City sarà molto più dura; L'Iran finirà come la Siria? Ecco perché il Mossad ci crede; Missione compiuta di Israele e Usa in Iran?.

netanyahu evoca guerra iraqNetanyahu evoca la guerra in Iraq. Ma per Gerusalemme Gaza City sarà molto più dura - “Per nove mesi, il mondo intero ha combattuto contro tremila terroristi in un luogo molto meno com ... Scrive ilfoglio.it

netanyahu evoca guerra iraqISRAELE E GAZA/ Egitto, Qatar, Onu, così si allarga la guerra di Netanyahu - Ieri Netanyahu ha incontrato Rubio per avere il disco verde all’annessione della Cisgiordania. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Evoca Guerra Iraq