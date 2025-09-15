Netanyahu | Attacco Doha? Nostra decisione indipendente

“La decisione di Israele di agire contro la leadership di Hamas in Qatar è stata una decisione indipendente di Israele, presa da me e dai vertici della sicurezza, è stata condotta da noi e ci assumiamo la piena responsabilità”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando in conferenza stampa a fianco del segretario di Stato Usa Marco Rubio, a seguito del loro incontro a Gerusalemme. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netanyahu: "Attacco Doha? Nostra decisione indipendente"

