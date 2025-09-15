Neonata salvata con la colla acrilica operata con una tecnica innovativa al Regina Margherita di Torino
Una neonata, affetta da una rara e gravissima malformazione vascolare al fegato, è stata operata e salvata dalla tecnica e dall’ingegno dei medici dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Con una tecnica innovativa, i chirurghi sono riusciti a raggiungere la malformazione attraversando con cateteri i minuscoli vasi della neonata (l’aorta, il vaso più grande, nel neonato ha un diametro massimo di qualche millimetro) e ad occluderla con una colla acrilica, in una formulazione specifica, ma del tutto simile agli adesivi istantanei del commercio, il comune “ Attak ” E così la piccolissima paziente è stata trattata con due interventi mini invasivi, la prima quando aveva appena sei giorni e la seconda quando ne aveva 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
