Neonata salvata con la colla acrilica operata con una tecnica innovativa al Regina Margherita di Torino

Ilfattoquotidiano.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una neonata, affetta da una rara e gravissima malformazione vascolare al fegato, è stata operata e salvata dalla tecnica e dall’ingegno dei medici dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Con una tecnica innovativa, i chirurghi sono riusciti a raggiungere la malformazione attraversando con cateteri i minuscoli vasi della neonata (l’aorta, il vaso più grande, nel neonato ha un diametro massimo di qualche millimetro) e ad occluderla con una colla acrilica, in una formulazione specifica, ma del tutto simile agli adesivi istantanei del commercio, il comune “ Attak ” E così la piccolissima paziente è stata trattata con due interventi mini invasivi, la prima quando aveva appena sei giorni e la seconda quando ne aveva 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

