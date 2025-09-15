Neonata morta di stenti Constance Marten e Mark Gordon condannati a 14 anni

Condannati a 14 anni di carcere per infanticidio colposo e negligenza grave, la 37enne aristocratica britannica Constance Marten e il suo compagno 51enne Mark Gordon. Imputati nel Regno Unito in un processo dopo essere stati accusati della morte di stenti patita della loro bimba Victoria. La neonata di neppure tre mesi era stata ritrovata morta vicino a Brighton a marzo del 2023, al culmine di una indagine di due settimane condotta dalla polizia sulla base di una denuncia di scomparsa. Riconosciuti colpevoli a Londra, i due si sono visti infliggere la pena dal giudice Mark Lucraft dinanzi alla corte londinese di Old Bailey. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Neonata morta di stenti, Constance Marten e Mark Gordon condannati a 14 anni

