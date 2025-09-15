Nazionali grandi novità sul calendario delle pause! Ecco quali aggiornamenti ci saranno nel 2026

Nazionali, nuove regole per le pause internazionali: la FIFA modifica il calendario in vista del prossimo anno calcistico. La FIFA ha annunciato una significativa modifica al calendario delle pause internazionali a partire dal 2026, in vista del Mondiale 2030. La nuova struttura prevede un cambiamento sostanziale nelle finestre per le Nazionali, con la prima pausa post-Mondiale che durerà tre settimane, accorpando le tradizionali pause di settembre e ottobre e agevolando i Club tra cui l’ Inter. La decisione arriva dopo una consultazione con le varie parti coinvolte, come i club e le federazioni nazionali, e ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei giocatori, rispettando le esigenze sia dei club che delle Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

