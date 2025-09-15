Natalia Nagovitsyna morta sul Pobeda Peak il mistero dello zaino senza neve nel video del drone

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche giorno non c'è più ormai nessuna speranza che Natalia Nagovitsyna sia ancora viva a più di 7000 metri sul Pobeda Peak, nel Kirghizistan: l'alpinista russa, che nessun soccorritore è riuscito a raggiungere dopo la caduta dello scorso 12 agosto che le aveva rotto una gamba, è stata dichiarata ufficialmente dispersa. C'è tuttavia un mistero nel video registrato dall'ultimo drone che ha sorvolato la sua tenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: natalia - nagovitsyna

Natalia Nagovitsyna bloccata con una gamba rotta a 7000 metri sul Pobeda Peak: mai nessuno è stato salvato

Luca Sinigaglia muore nel tentativo di salvare Natalia Nagovitsyna sul Pobeda Peak: giace a 6900 metri

Luca Sinigalia morto nel tentativo di salvare Natalia Nagovitsyna a 6900 metri: l'alpinista è bloccata con una gamba rotta da 7 giorni

Natalia Nagovitsyna morta sul Pobeda Peak, il mistero dello zaino senza neve nel video del drone; Dichiarata morta l'alpinista russa Nagovitsyna, annullato il recupero della salma di Sinigaglia; I corpi di Nagovitsyna e Sinigaglia rimarranno sul Peak Pobeda.

Natalia Nagovitsyna bloccata a 7000 metri sul Pobeda Peak con una gamba rotta - È una corsa contro il tempo quella per salvare Natalia Nagovitsyna, alpinista russa esperta che da sette giorni è bloccata con una gamba rotta a quota 7mila metri sul Pobeda Peak. Riporta tg24.sky.it

Natalia Nagovitsyna bloccata con una gamba rotta a 7000 metri sul Pobeda Peak: mai nessuno è stato salvato - Il Ministero della Difesa kirghiso continua a dire che sarà fatto tutto il possibile per trarre in salvo Natalia Nagovitsyna, bloccata ormai dai 7 giorni a 7000 metri di altezza sul Pobeda Peak con ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Natalia Nagovitsyna Morta Pobeda