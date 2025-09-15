Narghes Mohammadi | L’Iran ha paura delle donne qualsiasi intesa col regime è contro il popolo

Lastampa.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premio Nobel per la Pace a tre anni dalla morte di Mahsa Amini: «La sfida delle ragazze a capo scoperto Gaza? La Repubblica islamica utilizza le tensioni internazionali e le guerre regionali per reprimere ancora di più». 🔗 Leggi su Lastampa.it

narghes mohammadi l8217iran ha paura delle donne qualsiasi intesa col regime 232 contro il popolo

© Lastampa.it - Narghes Mohammadi: “L’Iran ha paura delle donne, qualsiasi intesa col regime è contro il popolo”

In questa notizia si parla di: narghes - mohammadi

narghes mohammadi l8217iran haNarges Mohammadi: «La democrazia spenta e il prezzo per le donne» |Tempo delle Donne 2025 - La Premio Nobel per la Pace 2023 si collega con noi alla Triennale e parla del suo Paese , l’Iran, stremato da conflitti e da sistematiche violazioni dei diritti umani ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Narghes Mohammadi L8217iran Ha