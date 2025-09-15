Napoli pronto il debutto in Champions League | tifosi entusiasti
Tutto pronto per la super sfida di giovedì sera, con una novità importante: tifosi impazziti alla notizia. Il Napoli si prepara alla sfida prevista per giovedì sera. Contro il Manchester City gli azzurri esordirono nella prima gara della fase a girone della Champions League. Gli uomini di Antonio Conte arrivano alla sfida nel migliore dei modi, reduci cioè dalla convincente vittoria contro la Fiorentina di sabato sera. Ma non è finita qui. Nuove maglie in versione Champions League: le foto. Il Napoli scenderà in campo con una novità. Da pochi minuti, infatti, sono state presentate le maglie gara in versione Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Osimhen, Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni (Schira)
Politano pronto a legarsi a vita col Napoli
Dopo essere stato accostato a lungo al Napoli, Garnacho può finire al Chelsea: pronto uno scambio tra i 'blues' e lo United?
Napoli, Meret in dubbio: pronto Milinkovic-Savic per il debutto in Champions; Napoli, rebus portiere: Meret in dubbio, Savic pronto al debutto europeo. In panchina ancora il baby Ferrante; Napoli, infortunio Meret più serio del previsto? A Manchester si candida Milinkovic-Savic.
Il Napoli cambia la lista Champions, inserito un nuovo portiere - Dopo la vittoria in campionato a Firenze che regala la vetta della classifica a ... Riporta forzazzurri.net