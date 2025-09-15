Il Napoli punta in alto, l’ex non ha dubbi: ecco dove può arrivare, il confronto è importante. Tre vittorie su tre partite sono il bottino che il Napoli di Antonio Conte porta a casa in vista del big match co tra il Manchester City. Giovedì sera gli azzurri scenderanno in campo nella prima, vera, grande sfida della stagione. L’occasione di mettersi a confronto con una big d’Europa per provare a capire a che livello si trova la squadra e, soprattutto, a cosa può pensare di ambire da qui alla fine della stagione. Napoli, a cosa puoi puntare? L’ex non ha dubbi. E se da un lato la Champions League sembra ancora un traguardo troppo grande per il Napoli, dall’altro scudetto e Coppa Italia sembrano alla portata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, confronto col passato: l'ex azzurro paragone gli azzurri ad un'annata straordinaria