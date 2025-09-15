Napoli Basket domani 16 settembre al Palabarbuto porte aperte ai tifosi

Napoli Basket comunica che domani Martedi 16 settembre 2025 al PalaBarbuto alle ore 16:00 è previsto l’allenamento della squadra che, eccezionalmente sarà a porte aperte per dar modo alla tifoseria di poter conoscere e salutare per la prima volta la squadra. Sarà possibile accedere all’allenamento tramite i varchi Lato Curva Est Piscina Scandone. Prosegue . 🔗 Leggi su 2anews.it

NAPOLI BASKET - Il 16 settembre al Palabarbuto allenamento a porte aperte per i tifosi - Napoli Basket comunica che Martedi 16 settembre 2025 al PalaBarbuto alle ore 16:00 è previsto l'allenamento della squadra che, eccezionalmente sarà a porte aperte per dar modo alla tifoseria di poter ...

