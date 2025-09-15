Muore mentre fa una passeggiata in montagna la salma recuperata con l' elicottero

Frosinonetoday.it | 15 set 2025

Una semplice passeggiata in montagna si è trasformata in una tragedia questo pomeriggio. A perdere la vita è stato un uomo di 69 anni di Ferentino, in provincia di Frosinone, che aveva deciso di sfruttare la bella giornata con le temperature miti per andare a farsi un giro sul Monte Cacume nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

