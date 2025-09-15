Muore mentre fa una passeggiata in montagna la salma recuperata con l' elicottero

Una semplice passeggiata in montagna si è trasformata in una tragedia questo pomeriggio. A perdere la vita è stato un uomo di 69 anni di Ferentino, in provincia di Frosinone, che aveva deciso di sfruttare la bella giornata con le temperature miti per andare a farsi un giro sul Monte Cacume nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: muore - passeggiata

Esce da casa della nonna e va a fare una passeggiata in montagna, Gioele Fortina precipita e muore a 21 anni. Era disperso da sabato

Punto da insetto, Luca muore improvvisamente a 56 anni: passeggiata in montagna si trasforma in tragedia

Esce per una passeggiata dopo cena, al suo ritorno la terribile scoperta: muore per lo shock

Patrica – Si sente male durante una passeggiata sul Monte Cacume, muore 69enne di Ferentino La tragedia si è consumata questo | http://tg24.info | https://tg24.info/patrica-si-sente-male-durante-una-passeggiata-sul-monte-cacume-muore-69enne-di-ferentin - X Vai su X

Dramma nei boschi di Andrate: muore una donna durante una passeggiata per raccogliere funghi Vai su Facebook

Muore mentre fa una passeggiata in montagna, la salma recuperata con l'elicottero; Tragedia alla Bufalina. Cade e muore nel canale durante una passeggiata: Era l’anima del paese; Punto da insetto, Luca muore improvvisamente a 56 anni: passeggiata in montagna si trasforma in tragedia.

Muore in mare mentre fa il bagno, tragedia a San Vincenzo - Livorno, 30 luglio 2025 – Un uomo di 82 anni, Roberto Buzzigoli, residente a Firenze, è morto nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, nelle acque di fronte al bagno "I Lecci" a San Vincenzo. Lo riporta lanazione.it

Turista 77enne muore mentre passeggia in spiaggia a Gallipoli - Un turista piemontese di 77 anni in vacanza in Salento, è morto questo pomeriggio a Gallipoli, colto da un malore mentre stava faceva una passeggiata sul litorale della Baia Verde, con i piedi in acqu ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it