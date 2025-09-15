Muore con la moto contro un camion la tragedia della strada a Scandicci
Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Incidente mortale in via Pisana, muore centauro di 34 anni. La dinamica di questo incidente è ancora tutta da verificare. Secondo una prima ricostruzione il motociclista era in transito sulla rotonda che interseca via Nazioni Unite all’altezza della frazione di Olmo, quando si è scontrato con un camion senza rimorchio. Nell’impatto la moto è stata trascinata dal camion per qualche metro. Il motociclista è stato sbalzato riportando ferite che gli sono risultate purtroppo fatali. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Scandicci che ha effettuato i rilievi del caso ed è attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: muore - moto
